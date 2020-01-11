شاهد..لحظة إطلاق الصاروخ الإيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية

طهران(صدى):

وثقت كاميرات مراقبة إيرانية ، لحظة إطلاق الصاروخ باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة ، التي سقطت فوق منطقة باراند.

وكانت إيران قد أصدرت إيران صباح الأربعاء الماضى بيانا قالت فيه إن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران “عن غير قصد”،، وذلك نتيجة “خطأ بشري”.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز “Boeing 737-800” التابعة لشركة “الخطوط الجوية الأوكرانية”، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.