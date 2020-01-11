«زيدان» يحذر نجوم ريال مدريد من لقاء غداً ويؤكد: المبارة ستكون مختلفة

ماجد محمد(صدى):

كشف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان خلال المؤتمر الضحفي الذي عُقد قبل قليل في جدة ، عن بعض مخاوفه من الفريق بسبب الثقة الكبيرة بعد الفوزين اللذين حققهما “الملكي” على جاره أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الأعوام السابقة .

وأكد “زيدان ” على أن الفوز السابق يجب ألا يمنع الفريق من أخذ الحذر أمام أتليتكو غداً في مبارة كأس السوبر الإسباني المرتقبة .

وقال : يجب أن يتحلى لاعبي ريال مدريد بالحذر في مباراة الغد .. كل مباراة لها طابعها الخاص، حققنا الفوز أمام أتلتيكو مدريد، كما خسرنا أيضاً، كل شيء سيكون مختلفا .

وتحدث “زيدان ” عن بعض نجاحاته ، قائلاً : أرى نفسي أفضل كمدرب، وأتقدم بشكل جيد، في الحياة نتعلم من المواقف ومن الناس الذين يحيطون بنا، أحرز تقدماً كمدرب، كما أتقدم أيضاً على المستوى الشخصي، هذا هدفي .

وأضاف : أنا هنا لكي أعمل، يروق لي ما أقوم به، أتقدم بقوة وباقتناع بما أقوم به في الملعب .

وشهدت جدة حضور إعلامي كثيف من جانب وسائل الإعلام العالمية لتغطية المؤتمر الذي يسبق المباراة المرتقبة في نهائي السوبر الإسباني .

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