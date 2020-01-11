الهلال يتفق مع التعاون على شراء الفترة المتبقية من عقد «مدالله العليان»

طلال الغامدي(صدى):

تسعى إدارة نادي التعاون ، لاستعارة ثنائي فريق الهلال ( ذعَّار العتيبي و حسن كادش ) هدفًا لها لضمهما إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

وقالت مصادر إعلامية :إنه تٌجري إدارة التعاون حالياً محادثات مع إدارة الهلال ، بشأن التنازل عن المدة المتبقية من عقد ” مدَّ الله العليان “.

واشارت إلى أن الاتفاق الأولي بين الناديين جاء عبر الاتفاق على إعارة لاعب هلالي بالإضافة إلى تنازل نادي الهلال عن القيمة المالية التي سيحصل عليها الهلال من قيمة انتقال اللاعب عبد المجيد السواط إلى التعاون والتي يطالبه الهلال بها.

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