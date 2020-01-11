«الألو فيرا» سلاح فعال لفلترة الهواء داخل المنزل

برلين(صدى):

أوضحت حركة “المنزل الآمن” الألمانية : ان الألو فيرا تتمتع بفوائد كبيرة للهواء داخل المنزل؛ حيث إنها تعمل على فلترة المواد الضارة من الهواء مثل دخان السجائر ومادة “ثلاثي كلورو الإيثيلين” الموجودة في الكثير من المواد الغروية.

وقالت حركة المنزل الآمن : كما تعمل الألو فيرا على تفكيك مادة “الفورمالديهايد”، التي تدور حولها شبهات بأنه مادة مسرطنة، والتي توجد في منتجات الخشب المضغوط والمواد العازلة للأرضيات.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الألو فيرا على إنتاج الأوكسجين ليلا، ما يجعلها مناسبة لغرفة النوم.