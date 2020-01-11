مأساة رضيع ولد ومات على رحلة بـ «قارب الموت»

متابعة_أميرة خالد(صدى):

شهد قارب مطاطي ، أٌطلق عليه قارب الموت ، حادثة مأساوية حيث شهد وفاة رضيع ولد على متنه ، كان يقلّ مهاجرين من أفريقيا إلى جزر الكناري خلال الرحلة .

ونقلت وكالة ” سكاي نيوز ” ، تصريحات عناصر إنقاذ إسبانية التي أكدت أن المولود المتوفي لم يتم تحديد جنسه ، كان بين 43 شخصًا يضيق بهم قارب مطاطي عُثر عليه على بعد نحو 15 ميلاً بحريًا قبالة مدينة أريثيفي في جزيرة لانثاروتي.

وقالت متحدثة باسم أجهزة الطوارئ إنّ سبب وفاة الرضيع لم تتّضح بعد، مشيرة إلى أنّه تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى هم والدته وامرأة أخرى حامل، وطفل في الـ 12 من عمره يعاني انخفاضاً في مستوى السكر في الدم.

وأوضح عناصر الإنقاذ أنّ القارب الذي كان يقلّ أشخاصًا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 5 منهم قصّر، أبحر في الخامس من يناير الحالي .