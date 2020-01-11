تكريم «صدى» ضمن أهم 100 صحيفة عربية نجحت في تغطية بطولة الصداقة الدولية

محمد السعران(صدى):

كرم المركز الإعلامي لبطولة الصداقة الدولية للجاليات صحيفة صدى ضمن أهم 100 صحيفة إلكترونية على مستوى الدول العربية نجحت في التغطية الإعلامية للبطولة بلا مقابل مادي أو إعلاني .

من جانبها ، أشادت الأستاذه غالية الحربي مديرة المركز ، ومدير عام شبكة نادي الصحافة السعودي بدور “صدى ” والصحف الزميلة التي اجتهدت في التغطية الصحفية ليصل مجموع الأخبار إلى 2000 خبر خلال فعاليات البطوة ، وذلك لأول مرة في بطولة بالمملكة .

وقالت الحربي أن هذة النتائج جاءت بعد إحصائيات شاملة عن أخبار البطولة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ، ولم يسبق لأي بطولة بالمملكة بتغطيتها بهذا الكم من الأنباء .

ووجهت “الحربي ” تهنئتها للجالية المصرية بالفوز بالبطولة اليوم بالمبارة الختامية على فريق اليمن بستة أهداف مقابل 5 ، وحصلت على الكأس .