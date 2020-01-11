تكريم «صدى» ضمن أهم 100 صحيفة عربية نجحت في تغطية بطولة الصداقة الدولية
كرم المركز الإعلامي لبطولة الصداقة الدولية للجاليات صحيفة صدى ضمن أهم 100 صحيفة إلكترونية على مستوى الدول العربية نجحت في التغطية الإعلامية للبطولة بلا مقابل مادي أو إعلاني .
من جانبها ، أشادت الأستاذه غالية الحربي مديرة المركز ، ومدير عام شبكة نادي الصحافة السعودي بدور “صدى ” والصحف الزميلة التي اجتهدت في التغطية الصحفية ليصل مجموع الأخبار إلى 2000 خبر خلال فعاليات البطوة ، وذلك لأول مرة في بطولة بالمملكة .
وقالت الحربي أن هذة النتائج جاءت بعد إحصائيات شاملة عن أخبار البطولة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ، ولم يسبق لأي بطولة بالمملكة بتغطيتها بهذا الكم من الأنباء .
ووجهت “الحربي ” تهنئتها للجالية المصرية بالفوز بالبطولة اليوم بالمبارة الختامية على فريق اليمن بستة أهداف مقابل 5 ، وحصلت على الكأس .
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