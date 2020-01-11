ناجيان من الموت على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة يرويان ما حدث

كييف(صدى):

كشف راكبان نجيا من الموت على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت في طهران ، كيف لعبت الصدفة دور عجيب في نجاتهما من الموت المحقق .

وكشف أحدهما “إيراني الجنسية ” أنه نجا من الموت على متن الطائرة عندما أوقف رجال المرور السيارة التي كانت تقله إلى المطار لتجاوزها السرعة المحددة واكتشاف غرامات عليها ، مما أخره عن الرحلة ، حتى أنه اتصل في اليوم التالي بمرور المدينة يشكرهم في التسبب بنجاته من الحادث الأليم .

وقال الراكب الثاني ” حسن أحمد بور ” ، “38 ” عام وهو كندي من أصل إيراني أنه أثناء إنهاء إجراءات السفر قام بإلغاء تذكرته بالخطأ ، بينما سافرت زوجته آزاديان ” 43 ” عام ، على أن يلحقها في رحلة لاحقة إلا أن الموت فرق بينهما بعد 6 أعوام من الزواج .