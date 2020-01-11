إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم السبت من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وسيقود لقاء ضمك والإتفاق والذي سيقام في 3:50 مساءً ، الحكم التشيكي بافل كرافوليتش ، ويفو نادفورنيك حكم مساعد ، وتوماس موكروش حكم مساعد ، وعبد الله النحيت حكم رابع ، ومبروسلاف زيلينكا التشيكي حكم فيديو ، ومحمد القرني مساعد حكم فيديو .

ويقود لقاء الفيصلي والرائد الذي سيقام في الساعة 05: 6 مساءً محمد الهويش كحكم ساحة ، ويكون عبد الرحيم الشمري حكم مساعد ، وعمر الجمل حكم مساعد ، وفيصل البلوي حكم رابع ، وتوماس موسيال حكم فيديو ، وفهد العمري مساعد حكم فيديو .

أما لقاء الهلال والوحدة الذي سيقام في السعة 05 : 8 مساءً فسيديره الروماني أوفيديو هاتيجان ، وسيكون أوكتفيان سوفري الروماني حكم مساعد ، وسيباستيان خورخي حكم مساعد ، ومحمد السماعيل حكم رابع ، وجواو كابيلا حكم فيديو ، وسامي الجريس مساعد حكم فيديو .