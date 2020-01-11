«العدل الكندية» تلمح لتسليم مديرة هواوي إلى واشنطن

وكالات(صدى):

قالت وزارة العدل الكندية ، إن المديرة المالية لشركة هواوي الصينية ، مينغ وانتشو الموقوفة في كندا بطلب من الولايات المتحدة، قد يجري تسليمها إلى واشنطن؛ لأن الجرائم المنسوبة إليها منصوص عليها في قوانين كلا البلدين، وفق وثائق نشرت أمس.

يرتقب أن تبدأ جلسة المحاكمة للحسم في ترحيل مينغ التي أوقفت أواخر 2018، في 20 يناير أمام محكمة في فانكوفر،وبحسب موقع «سكاي نيوز»،

وتخصص الجلسة لمناقشة مسألة ” التجريم المزدوج “، فلأجل ترحيل مينغ وانتشو إلى الولايات المتحدة، يجب أن تكون ملاحقة بتهم ينص عليها أيضاً القانون الكندي.

وتتهم الولايات المتحدة المديرة المالية لهواوي بخرقها الحظر المفروض على إيران، عبر الكذب على مصرف “إتش اس بي سي” حول علاقة هواوي بسكاي كوم، وهو فرع من فروع هواوي، يبيع معدات الاتصالات في طهران.