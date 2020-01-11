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جريمة مروعة لرجل مسن بسبب مكافأة نهاية الخدمة

جريمة مروعة لرجل مسن بسبب مكافأة نهاية الخدمة
القاهرة(صدى):

شهدت محافظة الجيزة بمصر جريمة قتل مروعة لرجل مسن بسبب مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها بعد بلوغه سن المعاش .

وفي التفاصيل ، فقد تلقت الشرطة المصرية بلاغ بالعثور على جثة المسن غارقة في بركة من الدماء وسط شكوك حول تعرض منزله للسرقة .

وبالفعل ، قادت الشكوك إلى شاب عاطل من جيران المجني عليه كان يحوم حول شقة المجني عليه قبل أيام من وقع الجريمة .

وبمعاينة الأدلة الجنائية ومواجهة الشاب ، اعترف أنه طمع في مكافأة نهاية الخدمة التي تتجاوز الآلاف بينما يعاني هو من ضيق الحال لعدم حصوله على وظيفة .


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