الحرس الثوري الإيراني يبرر إسقاط الطائرة الأوكرانية

وكالات(صدى):

أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أن قواته تتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية بالكامل، وأكد استعداد القوات الجوية لتنفيذ أي قرار يتخذه المسؤولون.

مبررا قائد القوات الجوية إن ظروف المنطقة خلال الأسبوع الماضي كانت خطيرة للغاية، احتمال المواجهة مع الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي كان كبيراً .

وأضاف أن “الأمريكيين كانوا على أهبة الاستعداد وقواتنا المسلحة كانت مستعدة بنسبة 100% والأمريكيون هددوا باستهداف 52 موقعا داخل البلاد”.

واستطرد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري: تمنيت أن أموت و لا أشهد مثل هذا الحادث.