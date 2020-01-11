سر رفض إبراهيموفيتش المتكرر للإنضمام لتشيلسي

نواف السالم(صدى):

كشف أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان عن محاولة نادي تشيلسي الإنجليزي لضم نجم ميلان الحالي إبراهبموفيتش أكثر من مرة في عام 2017 ، حينما كان “كوني ” مدرب في النادي الإنجليزي .

وأشار أن تشيلسي لم يحالفه الححظ لضم إبراهيموفيتش إذ كان يواصل التعافي من إصابته أثناء لعبه في مانشستر يونايتد ، فحسم موقفه بالرفض أكثر من مرة .

وقال كونتي في مؤتمر صحافي قبل مباراة الفريق السبت أمام أتالانتا “أرحب في البداية بابراهيموفيتش. هو يعرف جيدا أنني حاولت إقناعه بأن ياتي إلى تشيلسي أكثر من مرة ، ولكنه كان في مرحلة التعافي ولم يقبل .

وأضاف “أقدره كثيراً. هو شخص قوي ولديه شخصية .

الجدير بالذكر أن إبراهيموفيتش انضم بعدها إلى لوس آنجليس جالاكسي الأمريكي وسجل معه 53 هدفاً في 58 مباراة خلال موسمين ، وانتقل السويدي حرا إلى الميلان بعد انتهاء عقده في أكتوبر الماضي ..