توفر وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الرياض(صدى):

أعلنت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للعمل في المستشفى في مدينة الرياض.

المسميات الوظيفية الشاغرة وشروطها:

وظيفة كاتب: أن يكون المتقدمين من الجنسية السعودية ،وحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وظيفة مراسل:أن يكون المتقدمين من الجنسية السعودية، حاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ويتم التقديم من خلال النقر على الرابط التالي هنا