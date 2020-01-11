بالفيديو.. سعد لمجرد يعلن عن فيلم سينمائي مع محمد رمضان لأول مرة
فاجأ الفنان المغربي سعد لمجرد جمهوره عن تحضيره حالياً لعمل سينمائي ببطولة مشتركة مع الفنان المصري محمد رمضان .
وقال “لمجرد ” أثناء الحفل الذي أحياه مع “رمضان ” في مركز دبي التجاري العالمي، : فاكر وعدنا للجمهور إن شاء الله فيلم سينمائي جديد يجمعنا سويًا ويتم التحضير له حاليًا .
ورد عليه “رمضان ” قائلاً : صديق العمر حبيبي وأخويا ولو الروح دي موجودة جوه الفنانين هيبقى في 10 آلاف “انساي” وهتطلع 10 آلاف أغنية أطيب قلب في العالم .
واستقبل الجمهور الخبر بفرحة عارمة وسط هتافات على طريقة محمد رمضان : ثقة في الله نجاح .
وشهد المسرح تفاعل كبير من جانب الجمهور ، فيما أدى الفنانان أغنية “انساي ” التي حققت نجاح كبير وارتفعت مشاهداتها إلى 200 مليون مشاهدة على يوتيوب .
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