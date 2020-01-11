بالفيديو.. سعد لمجرد يعلن عن فيلم سينمائي مع محمد رمضان لأول مرة

أميرة خالد(صدى):

فاجأ الفنان المغربي سعد لمجرد جمهوره عن تحضيره حالياً لعمل سينمائي ببطولة مشتركة مع الفنان المصري محمد رمضان .

وقال “لمجرد ” أثناء الحفل الذي أحياه مع “رمضان ” في مركز دبي التجاري العالمي، : فاكر وعدنا للجمهور إن شاء الله فيلم سينمائي جديد يجمعنا سويًا ويتم التحضير له حاليًا .

ورد عليه “رمضان ” قائلاً : صديق العمر حبيبي وأخويا ولو الروح دي موجودة جوه الفنانين هيبقى في 10 آلاف “انساي” وهتطلع 10 آلاف أغنية أطيب قلب في العالم .

واستقبل الجمهور الخبر بفرحة عارمة وسط هتافات على طريقة محمد رمضان : ثقة في الله نجاح .

وشهد المسرح تفاعل كبير من جانب الجمهور ، فيما أدى الفنانان أغنية “انساي ” التي حققت نجاح كبير وارتفعت مشاهداتها إلى 200 مليون مشاهدة على يوتيوب .