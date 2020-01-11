بالفيديو.. كلمة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بعد تنصيبه

مسقط(صدى):

ألقى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق كلمة للشعب العماني بعد مراسم تنصيبه سلطاناً لعمان خلفاً للراحل السلطان قابوس بن سعيد، تعهد فيها بالحفاظ على إنجازات السلطان الراحل والبناء عليها.

وقال السلطان هيثم بن طارق في كلمته: سنواصل التأسي بخطاه النيرة التي خطاها بثبات وعزم، إلى المستقبل والحفاظ على ما أنجزه والبناء عليه، هذا ما نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه على السير فيه والبناء عليه؛ لترقى عمان إلى المكانة المرموقة التي أرادها وسهر على تحققها”.

وأضاف: “وعلى الصعيد الخارجي فإننا سوف نرتسم خطى السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت التي اختطتها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات”.