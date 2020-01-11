الأخضر تحت 23 عام يسعى للفوز الثاني أمام قطر في بطولة آسيا 2020

الرياض(صدى):

يسعى المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي للحفاظ على الصدارة والتأهل للدور المقبل عندما يواجه قطر غدا الأحد على استاد ثاماسات في باثوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

ويلتقي في المباراة الثانية في نفس المجموعة غدا أيضاً منتخب سوريا مع اليابان على ذات الملعب.

ويتصدر الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من سوريا وقطر، في حين لا زال رصيد اليابان خالياً من النقاط.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة انتهت بفوز المنتخب السعودي على اليابان 2-1، حيث شهدت المباراة تألق لاعب المنتخب السعودي عبدالرحمن غريب الذي سجل هدف وصنع هدف وحصل على جائزة أفضل لاعب خلال المباراة، فيما تعادل منتخبا قطر وسوريا 2-2.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء القادم ، حيث يلعب المنتخب السعودي مع سوريا، والمنتخب القطري أمام اليابان.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تم تقسيمها على أربع مجموعات، بحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.