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وظائف شاغرة للجنسين في شركة خاصة بالرياض

وظائف شاغرة للجنسين في شركة خاصة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة رد تاغ وتونتي، عن توفر فرص وظيفية ( العرض يشمل الطلاب ) للجنسين في مدينة الرياض .

المسميات التالية :

ممثل مبيعات ممثلة مبيعات

الرواتب تبدأ من ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ والعمل الجزئي راتبه ٢٣٠٠ العمل من الساعة ٤ م

الشروط : ١-العمر ١٨ سنة . ٢-سعودي . ٣-شهادة دراسية ( ابتدائي فأعلى).

الأوراق المطلوبة :

١- صورة من بطاقة الأحوال . ٢

– صورة من الشهادة الدراسية .

٣ – صورة من الحساب البنكي ( الأيبان ).

٤- العنوان الوطني .

والتقديم عبر الرابط التالي هنا


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