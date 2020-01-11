وظائف شاغرة للجنسين في شركة خاصة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة رد تاغ وتونتي، عن توفر فرص وظيفية ( العرض يشمل الطلاب ) للجنسين في مدينة الرياض .

المسميات التالية :

ممثل مبيعات ممثلة مبيعات

الرواتب تبدأ من ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ والعمل الجزئي راتبه ٢٣٠٠ العمل من الساعة ٤ م

الشروط : ١-العمر ١٨ سنة . ٢-سعودي . ٣-شهادة دراسية ( ابتدائي فأعلى).

الأوراق المطلوبة :

١- صورة من بطاقة الأحوال . ٢

– صورة من الشهادة الدراسية .

٣ – صورة من الحساب البنكي ( الأيبان ).

٤- العنوان الوطني .

والتقديم عبر الرابط التالي هنا