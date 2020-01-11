وظائف شاغرة للجنسين في شركة خاصة بالرياض
أعلنت شركة رد تاغ وتونتي، عن توفر فرص وظيفية ( العرض يشمل الطلاب ) للجنسين في مدينة الرياض .
المسميات التالية :
ممثل مبيعات ممثلة مبيعات
الرواتب تبدأ من ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ والعمل الجزئي راتبه ٢٣٠٠ العمل من الساعة ٤ م
الشروط : ١-العمر ١٨ سنة . ٢-سعودي . ٣-شهادة دراسية ( ابتدائي فأعلى).
الأوراق المطلوبة :
١- صورة من بطاقة الأحوال . ٢
– صورة من الشهادة الدراسية .
٣ – صورة من الحساب البنكي ( الأيبان ).
٤- العنوان الوطني .
والتقديم عبر الرابط التالي هنا
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