بالفيديو.. «الكلباني» يدعو لتقديم أعمال سينمائية ودرامية عن السيرة النبوية

علي القحطاني(صدى):

دعا الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق إلى الإستعانة بالإنتاج الإعلامي من الدراما والسينما لنشر السيرة النبوية وزيادة توعية المسلمين بها .

وأكد الكلباني خلال برنامجه الأسبوعي “مع الكلباني ” على قناة SBC ، أن تجسيد الشخصيات الإسلامية في المشاهد التمثيلية لها تأثير خاص في قلوب المشاهدين وتسهل عليهم شرح الكثير من المواقف .

وقال الشيخ الكلباني أنه تأثر بأحد المشاهد من مسلسل عمر رضي الله عنه رغم معرفته بذات الموقف من كتب السيرة .

وأضاف : المشكلة أن لدينا الكثير من التحفظات ، لكن مما لا شك فيه أنه لا يجوز تجسيد شخصية النبي صلي الله عليه وسلم .