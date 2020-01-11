بالفيديو.. «الكلباني» يدعو لتقديم أعمال سينمائية ودرامية عن السيرة النبوية
دعا الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق إلى الإستعانة بالإنتاج الإعلامي من الدراما والسينما لنشر السيرة النبوية وزيادة توعية المسلمين بها .
وأكد الكلباني خلال برنامجه الأسبوعي “مع الكلباني ” على قناة SBC ، أن تجسيد الشخصيات الإسلامية في المشاهد التمثيلية لها تأثير خاص في قلوب المشاهدين وتسهل عليهم شرح الكثير من المواقف .
وقال الشيخ الكلباني أنه تأثر بأحد المشاهد من مسلسل عمر رضي الله عنه رغم معرفته بذات الموقف من كتب السيرة .
وأضاف : المشكلة أن لدينا الكثير من التحفظات ، لكن مما لا شك فيه أنه لا يجوز تجسيد شخصية النبي صلي الله عليه وسلم .
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