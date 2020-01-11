بالفيديو.. تفاصيل مثيرة حول مقاطع كاميرات المراقبة التي رصدت قتيل فيلا نانسي عجرم

بيروت(صدى):

أفاد خبير بكاميرات المراقبة بمعلومات جديدة حول الفيديوهات التي رصدت الشاب السوري بفيلا نانسي عجرم ، والذي قتله زوجها الدكتور فادي الهاشم .

وفسر الخبير باتريك عود في تصريحات لقناة Mtv اللبنانية سر تغير لون ملابس القتيل ما أثار الشكوك حول فبركة الفيديوهات ، موضحاً أن أن لون ملابس القتيل تغيرت لإحتوائها على ” لمعة ” مما يجعل اللون الأسود يظهر أبيض .

وأضاف : السحاب تبع الجاكيت ظل على لونه لأنه غامق وكذلك البنطلون لم يكن بمنتصف الصورة فظل على لونه إضافة إلى أن نوع القماش تبع البنطلون منه لميع مشان هيك الأسود ضل أسود.

كما أشار إلى وجود الكفوف التي ارتداها القتيل في نفس المقاطع ، موضحاً أن ظهور الدقائق بشكل غير متسلسل بسبب “الموشن ” في كاميرات المراقبة بالمنازل .

ولفت الخبير التقني إلا أنه لا يمكن حذف بعض الفيديوهات دون الأخرى ، وأن المتاح فقط هو حذفها جميعاً أو عدم حذفها .

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا مشاهد مختلفة لنفس الفيديو ما يثير الشكوك حول وجود تلاب .

من ناحية أخرى ، تواصل عائلة المجني عليه مطالبتها بالتوسع في التحقيق ، ومنع الفنانة نانسي عجرم من السفر على غرار زوجها ، بإعتبارها قد تخفي معلومات لصالحه في الغريمة الغامضة التي راح ضحيتها القتيل بفعل 16 رصاصة .

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