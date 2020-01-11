بالفيديو.. مشاهد بديعة تأسر القلوب لمجموعة من الإبل وسط ثلوج تبوك
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مشاهد بديعة للإبل في صحراء تبوك بعد أن تحولت لـ اللون الأبيض إثر تساقط الثلوج الكثيف على منطقة تبوك أمس الجمعة .
وأظهر الفيديو المشاهد الطبيعية النادرة ، ورغم الثلوج والطقس البارد إلا أن الإبل كانت تتناول النباتات وكان أصحابها قادرون على رعايتها .
وكانت منطقة تبوك قد شهدت تساقطا كثيفا للثلوج منذ ساعات الصباح الأولى أمس الجمعة ، وسط فرحة كبيرة من جانب المتنزهين الذين حرصوا على توثيق المشاهد البديعة .
إقرأ أيضاً :
اترك تعليقاً