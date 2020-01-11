بالفيديو.. مشاهد بديعة تأسر القلوب لمجموعة من الإبل وسط ثلوج تبوك

محمود البلوي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مشاهد بديعة للإبل في صحراء تبوك بعد أن تحولت لـ اللون الأبيض إثر تساقط الثلوج الكثيف على منطقة تبوك أمس الجمعة .

وأظهر الفيديو المشاهد الطبيعية النادرة ، ورغم الثلوج والطقس البارد إلا أن الإبل كانت تتناول النباتات وكان أصحابها قادرون على رعايتها .

وكانت منطقة تبوك قد شهدت تساقطا كثيفا للثلوج منذ ساعات الصباح الأولى أمس الجمعة ، وسط فرحة كبيرة من جانب المتنزهين الذين حرصوا على توثيق المشاهد البديعة .

إقرأ أيضاً :