مذيعة إيرانية توجه اللوم: أحرجتونا أمام الجمهور

وكالات(صدى):

قالت إلميرا مذيعة في التلفزيون الإيراني ، اليوم السبت، في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: صمتم في الوقت الذي كان ينبغي لكم أن تأتوا للإعتذار والتوضيح! لماذا تحرجونا أمام الجمهور؟”

حيث لامت مقدمة الأخبار ، إلميرا شريفي، السلطات على طول تكتمها بخصوص حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية بضواحي طهران، الذي أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وأعلنت إيران اليوم السبت أن الطائرة الأوكرانية أسقطت “عن غير قصد”، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة “خطأ بشري”، بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أسفه واعتذاره عن الحادث غير المتعمد، وأشار إلى أن “النزعة الأمريكية للمغامرة” كانت سبب الكارثة.