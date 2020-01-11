تحذير للحامل .. إهمال علاج الربو يسبب مضاعفات خطيرة

أميرة خالد(صدى):

تواجه المرأة المصابة بالربو قلق كبير من تناول الأدوية أثناء فترة الحمل خوفاً من تأثير العقار على جنينها ، ما يعرضها لتدهور صحي يترتب عليه مضاعفات خطيرة .

وحول هذه الأزمة التي تعاني منها الكثير من النساء ، أكد الأطباء بمؤسسة الرئة الألمانية على أهمية درء تلك المخاوف والمواظبة على العلاج اللازم

وأكدوا أن إهمال علاج الربو خلال فترة الحمل يسبب ارتفاع ضغط الدم ما يهدد بتسمم الحمل ، بجانب زيادة احتمال حدوث ولادة مبتسرة أة نقص وزن الطفل أو الإصابة بتشوهات خلقية .

كما نبه الأطباء بأن إهمالك للعلاج يزيد من فرص إصابة مولودك به أو بأمراض الرئة المختلفة خلال السنوات الخمس الأولى ، مؤكدين أن أدوية الربو الحالية باتت أكثر أماناً وليس لها آثار جانبية على الجنين.