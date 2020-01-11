  • السبت 11

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. تحذير للحامل .. إهمال علاج الربو يسبب مضاعفات خطيرة

تحذير للحامل .. إهمال علاج الربو يسبب مضاعفات خطيرة

تحذير للحامل .. إهمال علاج الربو يسبب مضاعفات خطيرة
أميرة خالد(صدى):

تواجه المرأة المصابة بالربو قلق كبير من تناول الأدوية أثناء فترة الحمل خوفاً من تأثير العقار على جنينها ، ما يعرضها لتدهور صحي يترتب عليه مضاعفات خطيرة .

وحول هذه الأزمة التي تعاني منها الكثير من النساء ، أكد الأطباء بمؤسسة الرئة الألمانية على أهمية درء تلك المخاوف والمواظبة على العلاج اللازم

وأكدوا أن إهمال علاج الربو خلال فترة الحمل يسبب ارتفاع ضغط الدم ما يهدد بتسمم الحمل ، بجانب زيادة احتمال حدوث ولادة مبتسرة أة نقص وزن الطفل أو الإصابة بتشوهات خلقية .

كما نبه الأطباء بأن إهمالك للعلاج يزيد من فرص إصابة مولودك به أو بأمراض الرئة المختلفة خلال السنوات الخمس الأولى ، مؤكدين أن أدوية الربو الحالية باتت أكثر أماناً وليس لها آثار جانبية على الجنين.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *