بعد اعتراف إيران بإسقاطها..الرئيس الأوكراني يطالب بالتعويض و«ظريف» يعبر عن أسفه

وكالات(صدى):

أبدى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اليوم السبت، أسفه عن إسقاط الطائرة الأوكرانية نتيجة الخطأ غير المتعمد ، مشيرا إلى أن “النزعة الأمريكية للمغامرة” كانت سبب الكارثة.

جاء ذلك في تغريدة له على “تويتر” قال فيها : “يوم حزين.. النتائج المبدئية للتحقيق الداخلي الذي أجرته القوات المسلحة تشير إلى أن خطأ بشريا، أثناء أزمة نجمت عن نزعة الولايات المتحدة للمغامرة، أدى لهذه الكارثة”.

فيما طالب الرئيس الأوكراني ” زيلينسكي ” اليوم ، بمعاقبة المذنبين وبدفع تعويضات وتقديم اعتذار رسمي من قبل إيران بعد اعترافها بأنها أسقطت الطائرة بالخطأ.

وكانت أعلنت إيران اليوم، السبت، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت قرب طهران “عن غير قصد”، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة “خطأ بشري”.