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نجم فلامنجو يجتاز الفحص الطبي ويطير لريال مدريد قريباً

نجم فلامنجو يجتاز الفحص الطبي ويطير لريال مدريد قريباً
نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن إجتياز نجم فلامنجو البرازيلي الشاب “رينير جيسيوس ” الفحص الطبي لريال مدريد في معسكر منتخب بلاده تمهيداً لإنتقاله إلى صفوف النادي الملكي خلال الميركاتو الشتوي الحالي .

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى ريال مدريد هذا الشهر ، إلا أن مصادر تؤكد أنه لن يتم يتم توقيع العقد إلا بعد إتمام اللاعب عامه الـ 18 حتى لا يقع ريال مدريد في مأزق ع الفيفا ،

وستكون مدة العقد 6 سنوات مقابل 30 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 24 مليون يورو منها للنادي ، وثلاثة ملايين لوكيل أعمال اللاعب ، والثلاثة ملايين المتبقية لعائلته .

الجدير بالذكر أن أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان تنافست للحصول على خدمات اللاعب إلا أن ريال مدريد استطاع اقتناصه .


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