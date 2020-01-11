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هواتف سيتوقف بها «واتس آب» فبراير القادم

هواتف سيتوقف بها «واتس آب» فبراير القادم
عادل الحربي(صدى):

أكدت تقارير صحفية أن تطبيق التراسل الفوري ” واتسآب ” سيتوف عن العمل في الملايين من الهواتف الذكية مع فيراير المقبل ، وذلك لإجراء التطبيق تحديث جديد نهاية يناير الجاري .

وسيتوقف واتس آب في الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة من آندرويد وآي أو إس ، وأي جهاز يدعم الإصدار الثامن من آي أو إس في آيفون .

أما هواتف آيفون القادرة على التحديث للإصدار التاسع من نظام التشغيل فسيعمل بها واس آب ، وهي آيفون 6، و6 بلس، و5 سي، وآيفون 5، و4 إس.

بخلاف آيفون 4 والإصدارات الأقدم سيتوقف بها واتس آب ، كما سيتوقف في إصدار آندرويد لعام 2011 المعروف بـ “آيس كريم ساندويتش ” .


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