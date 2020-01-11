برشلونة في ورطة .. سواريز قد يخضع لعملية جراحية مجدداً

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقاير صحفية عن خضوع مهاجم برشلونة لويس سواريز اليوم السبت لفحوصات جديدة على ركبته اليمنى التي سبق وأجرى بها عملية جراحية تسببت في غيابه عن نهائي كأس ملك أسبانيا الموسم الماضي وخسارة الفريق .

وتشير التوقعات إلى أن سواريز قد يجري جراحة أخرى بعد الآلام التسي شعر بها مجدداً خلال المباريات الأخيرة ، مما يهدد برشلونة بغياب مهاجمه الأبرز والذي ساهم مؤخراً في عدة إنتصارات .

وسيكون على مدرب البارسا إرنيستو فالفيردي ضرورة البحث عن حلول بديلة لسواريز إذ من الممكن أن يغيب اللاعب لمدة شهر ، خاصةً بعدما خيب برشلونة الآمال بخسارته أمام أتليتكو مدريد في السوبر الإسباني بجدة .