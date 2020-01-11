مطالب بتوطين مراكز صيانة السيارات
طالب خبراء في علوم الميكانيكا بالمملكة بتوطين قطاع ميكانيكا السيارات وتمكين المواطنين من ورش الميكانيكا ومراكز الصيانة بعد تأهيلهم وتدريبهم على أحدث الطرق المتبعة عالمياً .
وأكد الخبراء أن هناك سيطرة من جانب الوافدين على هذا القطاع الحيوي إذ بلغ عدد السيارات في المملكة إلى 12 مليون سيارة ، ويدر مجال الصيانة والإصلاح عوائد كبيرة يُحرم منها الكثير من المواطنين الباحثين عن العمل والذين يمملكون خبرات عليمة ومهارات تؤلهم للمجال .
كما أكدوا أن الكليات التقنية والميكانيكية يمكن أن تشارات بدورات تدريبية عملية لإكساب الشباب الخبرة اللازمة للعمل في هذا القطاع الواعد .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 872 ] نشر منذ 21 دقيقة
معقول للان لم توطن والبلد تعكف على توطين الصناعات العسكرية..🤔