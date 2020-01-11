«الحصيني» يحذر من موجة برد هي الأقوى في شتاء هذا العام

الرياض(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات ” عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم مناطق المملكة موجة برد هي الأقوى منذ دخول شتاء هذا العام.

وقال الحصيني إن درجات الحرارة تستمر في انخفاضها التدريجي على معظم المناطق والموجة المتوقعة شبه قوية يمكن اعتبارها أقوى موجة برد تتأثر بها المملكة والخليج منذ دخول شتاء هذا العام واحتمال الصقيع على الشمالية وشمال الوسطى”.

كما توقع أن تشهد معظم المناطق اليوم السبت رياح نشطة، داعياً قائدي المركبات توخي الحذر.