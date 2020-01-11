يسمح بالرقية الشرعية .. تعرف على التعديلات الجديدة لنظام الرعاية الصحية النفسية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر عن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية والتي وافق عليها مجلس الوزراء .

وأكدت أن اللائحة التنفيذية الجديدة سمحت بالإستعانة بأحد الرقاة الشرعيين عند رغبة المريض ، بشرط ألا يتدخل في الخطة العلاجية للمريض أو يقوم بوصف حالته له أو لذويه أو الإطلاع على أي بيانات تخصه أو سجله الطبي ، مع التأكد من عدم وجود أي مخاطر على سلامة المريض أو العاملين بالمنشأة .

كما منعت التعديلات الجديدة إعطاء المريض أي علاج غير تقليدي ، وفي حال الإضطرار إلى ذلك يُشترط الحصول على موافقة خطية من المريض أو ذويه إن كان غير قادر على تقدير حاجته أو بموافقة طبيبين نفسيين عند الضرورة ، وفي حال رفض المريض أو ذويه تتم إحاطة مجلس الرقابة المحلي .

كما ألغت اللائحة الجديدة المادة التي تنص على إلزام أسرة المريض بإستلامه من الجهات الأمنية ، وسمحت بإخراجه بمفرده إذا تبين سلامته وقدرته على الإعتماد على نفسه .

وفي حال عدم القدرة على تسليم المريض الذي لا يستطيع الإعتماد على نفسه لذويه ، يتم تسليمه لإحدى دور نقاهة الأمراض النفسية .