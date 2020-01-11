  • السبت 11

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. يسمح بالرقية الشرعية .. تعرف على التعديلات الجديدة لنظام الرعاية الصحية النفسية

يسمح بالرقية الشرعية .. تعرف على التعديلات الجديدة لنظام الرعاية الصحية النفسية

يسمح بالرقية الشرعية .. تعرف على التعديلات الجديدة لنظام الرعاية الصحية النفسية
علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر عن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية والتي وافق عليها مجلس الوزراء .

وأكدت أن اللائحة التنفيذية الجديدة سمحت بالإستعانة بأحد الرقاة الشرعيين عند رغبة المريض ، بشرط ألا يتدخل في الخطة العلاجية للمريض أو يقوم بوصف حالته له أو لذويه أو الإطلاع على أي بيانات تخصه أو سجله الطبي ، مع التأكد من عدم وجود أي مخاطر على سلامة المريض أو العاملين بالمنشأة .

كما منعت التعديلات الجديدة إعطاء المريض أي علاج غير تقليدي ، وفي حال الإضطرار إلى ذلك يُشترط الحصول على موافقة خطية من المريض أو ذويه إن كان غير قادر على تقدير حاجته أو بموافقة طبيبين نفسيين عند الضرورة ، وفي حال رفض المريض أو ذويه تتم إحاطة مجلس الرقابة المحلي .

كما ألغت اللائحة الجديدة المادة التي تنص على إلزام أسرة المريض بإستلامه من الجهات الأمنية ، وسمحت بإخراجه بمفرده إذا تبين سلامته وقدرته على الإعتماد على نفسه .

وفي حال عدم القدرة على تسليم المريض الذي لا يستطيع الإعتماد على نفسه لذويه ، يتم تسليمه لإحدى دور نقاهة الأمراض النفسية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 872 ] نشر منذ 19 دقيقة

خطوة ممتازة تقطع دابر صيادين النساء وفعل الفاحشة بهن

بسم الرقية الشرعية إلا ماندر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *