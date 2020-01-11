( نقي ) يقود 20 شابا للإقلاع عن التدخين بالطائف

نايف السالم(صدى):

أعلن 20 شابا اقلاعهم عن التدخين خلال زيارتهم معرض جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات والذي أقيم ضمن برنامج نقي بمول قلب الطائف.

وأوضح مدير كفى الطائف الأستاذ عادل رشيد قاسم أن البرنامج التوعوي زاره خلال الأربعة أيام الماضية.

٤٥٠ زائرا أعلن ٢٠ منهم رغبتهم في العلاج حيث تم تحويلهم فورا للعيادة الثابتة بالجمعية لإجراء مايلزم.

وشكر مدير كفى الطائف جميع الجهات المتعاونة في نجاح البرنامج وفي مقدمتها إدارة مول قلب الطائف مؤكدا أن محاربي التدخين بدعم جميع فئات المجتمع يحصدون الثمار سنويا المئات من المقلعين عن التدخين والتبغ ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن برنامج (نقي) استهدف مرتادي المجمع من جميع الفئات العمرية خلال موسم إجازة الربيع و احتوي البرنامج على معرض توعوي تثقيفي و برنامج علاجي و كشفي.