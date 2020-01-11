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«الشورى» يطالب الإسكان بالتوسع في منتج «أرض وقرض»

«الشورى» يطالب الإسكان بالتوسع في منتج «أرض وقرض»
علي القحطاني(صدى):

طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بالتوسع في منتج ” أرض وقرض ” التي بدأت الوزارة في تطبيقه مؤخراً ويُقارب ما كان متبعاً في السابق بتقديم وزارة الشؤون البلدية الأرض مجاناً وصندوق التنمية العقارية القرض .

وأكد الشورى أن 80 % من المواطنين يُحبذون البناء الذاتي ، وأن هذا المنتج يراعي إحتياجات المواطن ويساهم في النهضة العمرانية وتشجيع البناء مما يساهم في تنمية الضواحي القريبة من المدن والمناطق النائية .

كما طالب الشورى بإشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة وجودة البناء أو أن البناء تم تنفيذه تحت إشراف مكتب هندسية لتعزيز الرقابة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 872 ] نشر منذ 16 دقيقة

إن شاء الله يكون صدق وليس للاستهلاك الإعلامي لرد اعتبار للمجلس الذي كثر الحديث عنه في الاونة الاخيرة

أنه خارج التغطية !

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