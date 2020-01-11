«هيئة المهندسين»: الشهادات المزورة شبه معدومة بفضل «اجتياز»

علي القحطاني(صدى):

نجحت خدمة ” اجتياز ” التي أطلقتها الهيئة السعودية للمهندسينفي الحد من أصحاب الشهادات المزورة ، إذ تُلزم المهندسين الوافدين بالتسجيل من خلالها في الموقع الإلكتروني للهيئة للتأكد من صحة بياناتهم .

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة عبد لناصر العبد اللطيف أن “اجتياز ” ساعدت في التأكد من الشهادات العلمية مشيراً إلى أن الشهادات المزورة باتت معدومة .

كما أشار إلى الشروط التي وضعتها الهيئة لضمان إدخال الكوادر الملائمة للسوق السعودي ، وهي خبرة 5 سنوات للمهندسين الوافدين ، بالإضافة إلى تطبيق نظام مزاولة المهن الحرة واللائحة التنفيذية على المكاتب والشركات الهندسية ساهم في إبعاد الدخلاء عن المهنة .

ولفت إلى انت تم ربط “اجتياز ” بالقطاعات الحكومية ذا العلاقة كـ”الجوازات ” ، ووزارات الداخلية والعمل ، وغيرها لتعزيز الرقابة ومنع التزوير والتأكد من التوطين .