أنباء عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطنا خلفا للسلطان قابوس

مسقط(صدى):

أفادت صحف عمانية، اليوم السبت، تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان، خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وقالت صحيفة الوطن العمانية: حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان.

يذكر أنه لم يكن للسلطان قابوس، أي أولاد أو أشقاء ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فقط.

وبحسب الدستور، يقوم مجلس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان قابوس وحدّد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.

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