بحفل زفاف من 4 فتيات..شاب يستجيب لإلحاح والدته على زواجه!

القاهرة(صدى):

لم يجد شاب مصري مفرًا من إلحاح والدته عليه بالزواج، لاجئَا لحيلة غريبة من نوعها، حيث قرر عقد زفاف وهمي، من 4 فتيات، ليحقق لها أمنيتها بطريقة كوميدية.

وأكد الشاب أن والدته دائمًا تلح عليه بالزواج واستخدمت طرقها المتعددة لإقناعه بتحقيق رغباتها، أخرها امتناعها عن رعايته وتحضير الطعام له.

واستقر الشاب على أن الحل، هو الظهور كعريس بصحبة 4 فتيات، يرتدين فساتين الزفاف، في جلسة تصوير، حتى تراه والدته عريسًا.