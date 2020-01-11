السجن 3 أعوام لمواطن توسط في بيع عقار

نايف السالم(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية في جدة، حكما بحبس مواطن 3 أعوام، لاتهامه بالنصب والاحتيال والسعي والتوسط في بيع عقار بدون وثائق شرعية بمبلغ يزيد على 120 مليون ريال.

وكان المتهم قد حصل على سمسرة بلغت 3 ملايين ريال مع علمه أن البائع لا يملك العقار المباع.

وعاقبت المحكمة السمسار بسجنه 3 أعوام تحسب من تاريخ إيقافه، كما أمرت بتعليق حكمها على وسيط هارب لم يمثل أمام المحكمة وأبلغت المدعي العام بالنيابة أن له مواصلة دعواه متى ما تم القبض عليه ومثوله للتحقيق، كون النظام منع الحكم في القضايا الجزائية في حالة غياب المتهمين.