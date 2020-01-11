الفراج عن صفقات الأجانب: «راح ذاك الزمان مفيش فلوس»
وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة إلى جماهير الأندية، خلال برنامجه «الدوري مع وليد»، بشأن الانتقالات الشتوية.
وقال الفراج في رسالته: نزلوا سقفكم شوي، أي نادِ باقي على لاعيبته، السبب مفيش فلوس.
وأضاف: لا تضغطوا على الأندية بكثرة التغييرات في الأجانب لأنه راح ذاك الزمان، واللاعب اللي يروح ما راح يجي أحسن منه.
#الدوري_مع_وليد #وليد_الفراج لجماهير الأندية: لا تضغطوا على الأندية بكثرة التغييرات في الأجانب لأنه "راح ذاك الزمان".. بقاء بعض اللاعبين سببه "مفيش فلوس". pic.twitter.com/BnUTsHodtG
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 10, 2020
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