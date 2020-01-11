حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح الشمالية مثيرة للأتربة و الغبار على شمال شرق و شرق و وسط المملكة، فيما تنخفض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ،و سماء غائمة جزئيا على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج،بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.