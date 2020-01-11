بالفيديو..واضع القطة في «مايكروويف» يكشف حقيقة المقطع

حمود العنزي(صدى):

على خلفية مقطع فيديو متداول، لأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع قطة في «مايكرويف»، وما تلاه من مطالب بمحاسبته على تعذيب حيوان، خرج المغني الشاب عبدالعزيز ربيع الدليجان، عن صمته ليكشف حقيقة الفيديو.

وقال الشاب، إن مقطع الفيديو يرجع إلى سلسلة من الشخصيات التي يجسدها على سبيل التمثيل حيث كان يقوم من خلال هذا المقطع بتجسيد شخص متخلف فمن الطبيعي أن يظهر بشكل غريب ويفعل شيء أغرب.

ولفت إلى أن هذا المقطع قديم وله عشرة أشهر، منتقدًا نفسه بأنه كان وقتها يقوم بنشر أي شيء وبشكل يومي دون التريث لما سيحدث.

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