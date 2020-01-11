خلافات أسرية تنتهي بقتل مزارع لشقيقته تاركًا جثتها بالصحراء!

القاهرة(صدى):

تجرد مزارع مصري من إنسانيته، مقدمًا على قتل شقيقته المريضة، ودفن جثتها في صحراء جرداء، دون أن يشعر بأي ذنب.

وكان المجرم قد استدرج شقيقته، وأقنعها بالسفر معه لعلاجها، وحتى لا تشك في مخططه الإجرامي اتفق مع زوجة شقيقهما وسائق على الذهاب معهما، وأطلعهما على سيناريو الجريمة.

وتوقفت السيارة في منطقة صحراوية، وترجّل المتهم منها، وسحب شقيقته بقوة وساعدته زوجة شقيقه والسائق، حيث قتل المتهم أخته بدماء باردة، وتخلص من جثتها.

وتمكنت الشرطة بالبحث والتحري من تحديد شخصية المجني عليها، واكتشاف أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها، والذي اعترف بفعلته، موضحا أن السبب هو الخلافات بينهما.