«زوجة دبلوماسي» تتسبب في خلاف بين واشنطن ولندن

وكالات(صدى):

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، طلب بريطانيا تسلم زوجة دبلوماسي أمريكي كانت طرفا في حادث تصادم مروري أسفر عن مقتل شاب بريطاني بالـ غير ملائم.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان، إن استخدام معاهدة لتبادل المجرمين في محاولة لإعادة زوجة دبلوماسي سابق بالقوة سيمثل سابقة مثيرة للقلق جدا.

وتم منح زوجة الدبلوماسي حصانة دبلوماسية وغادرت بريطانيا بعد فترة وجيزة من الحادث، وقال محاميها إنها لن تعود بمحض إرادتها لبريطانيا لاحتمال سجنها.