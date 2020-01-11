الدوسري للنصراوية: لو تلعبون كل مبارياتكم بنفس قتالكم أمام زعيمكم ممكن تأخذون أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

استنكر الناقد والإعلامي الرياضي دباس الدوسري، من تساؤل جماهير النصر عن سبب مقاتلة فريق الاتحاد أمام فريقهم.

وقال الدوسري موجهًا حديثه للنصراوية: يقولون ليه الاتحاد يخسر من ضمك وأبها ويقاتل أمامنا؟، بنفس المنطق: ليه تخسرون من الحزم والوحدة وتقاتلون أمام الهلال.

وتابع: لو تلعبون كل مبارياتكم بنفس قتالكم أمام زعيمكم ممكن تأخذون دوري أبطال آسيا اللي بعيد عن شواربكم.

يذكر أن مباراة القمة بين النصر والاتحاد، انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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