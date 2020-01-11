الدوسري للنصراوية: لو تلعبون كل مبارياتكم بنفس قتالكم أمام زعيمكم ممكن تأخذون أبطال آسيا
استنكر الناقد والإعلامي الرياضي دباس الدوسري، من تساؤل جماهير النصر عن سبب مقاتلة فريق الاتحاد أمام فريقهم.
وقال الدوسري موجهًا حديثه للنصراوية: يقولون ليه الاتحاد يخسر من ضمك وأبها ويقاتل أمامنا؟، بنفس المنطق: ليه تخسرون من الحزم والوحدة وتقاتلون أمام الهلال.
وتابع: لو تلعبون كل مبارياتكم بنفس قتالكم أمام زعيمكم ممكن تأخذون دوري أبطال آسيا اللي بعيد عن شواربكم.
يذكر أن مباراة القمة بين النصر والاتحاد، انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
اقرأ أيضًا:
اترك تعليقاً