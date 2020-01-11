بالفيديو..معلم يتحدى طلابه بتجربة فزيائية ويخصص «سيارة وفيلا» للفائز

عادل الحربي(صدى):

تحدى معلم طلابه في تجربة، لتطبيق نظرية فيزيائية معينة، ووعدهم بتقديم سيارة «جيب لكزس» وفيلا لمن ينجح في التحدي.

وأوضح المعلم منصور الشلاحي، خلال برنامج «إم ب سي في أسبوع»، أن الفيديو المتداول للتحدي كان العام الماضي في معرض الكتاب بالقصيم.

وأضاف: أن التجربة عبارة عن عصا طولها متر وممسك للعصا، وبها أقفال في الجهة الأخرى، وإذا استطاع الطالب أو أي متسابق آخر إمساك العصا لمدة 3 دقائق، يفوز بالجائزة، مبيناً أن الهدف هو تبسيط وإيصال الفكرة التي تقوم على قانون «عزم الدوران».