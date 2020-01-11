بالفيديو..معلم يتحدى طلابه بتجربة فزيائية ويخصص «سيارة وفيلا» للفائز
تحدى معلم طلابه في تجربة، لتطبيق نظرية فيزيائية معينة، ووعدهم بتقديم سيارة «جيب لكزس» وفيلا لمن ينجح في التحدي.
وأوضح المعلم منصور الشلاحي، خلال برنامج «إم ب سي في أسبوع»، أن الفيديو المتداول للتحدي كان العام الماضي في معرض الكتاب بالقصيم.
وأضاف: أن التجربة عبارة عن عصا طولها متر وممسك للعصا، وبها أقفال في الجهة الأخرى، وإذا استطاع الطالب أو أي متسابق آخر إمساك العصا لمدة 3 دقائق، يفوز بالجائزة، مبيناً أن الهدف هو تبسيط وإيصال الفكرة التي تقوم على قانون «عزم الدوران».
تجربة فيزيائية جائزتها سيارة لكزس ..
معلم يتحدى طلابه في حال استطاعوا حله#mbcinaweek#mbc1 pic.twitter.com/O13mFc8T8s
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 4, 2020
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