المنشطات تستدعي 5 من لاعبي الاتحاد والنصر

طلال الغامدي(صدى):

تداولت أنباء حول استدعاء لجنة المنشطات، لخمسة من لاعبي الاتحاد والنصر، وذلك عقب انتهاء مباراة القمة بين الفريقين، بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب مصادر، فإن اللجنة استدعت أساسيين الاتحاد، وهم: حمدان الشمراني، وعبدالاله المالكي، ورومارينهو.

فيما استدعت من النصر، عبدالعزيز الجبرين، ويحيى الشهري.

ومن جانبه علق الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، قائلا: إن كان هذا الخبر صحيح فيجب أن لا يمر مرور الكرام،الموسم الماضي مشيناها من باب حسن النوايا لكن أن تتكرر هذا الموسم فهذا يدعو إلى التحري والتحقيق من قبل من يبحثون عن العدالة.

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