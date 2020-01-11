مدني جدة يسيطر على حادث برج الكورنيش ويشكر المواطنين والجهات على تعاونهم

سعيد العجل(صدى):

اوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني بان عمليات ٩١١ تلقت في تمام الساعة 05:20:13 وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندةفي تمام الساعة ووصلت اول فرقة في تمام الساعة 05:29.

واضاف بان الحادث كان عبارة عن احتراق مبنى سكني تجاري تحت الإنشاء مكون من برجين تبلغ عدد ادوار احدهم ٣٧ دور والآخر ٣٦ دور واقتصر الاحتراق على قوالب معدنية مدعمة بقطع خشبية تستخدم لعمل الصبات الخرسانية وكان الاحتراق في عدد دورين ساعد في انتشارها ارتفاع المبنى وسرعة الرياح.

وقال بانه تم تقييم الموقف فوراً وطلب المعدات المساندة وطيران الامن للمشاركة في عمليات المكافحة .وعملت الفرق على التوغل داخل البرج وقامت بعمليات الإطفاء وتمشيط الموقع.

واشار الى انه تم اخلاء الأبراج المجاورة والمواقع الحيوية المحيطة احترازياً وقاموا مع الجهات الامنية بمنع دخول المارة وسحب السيارة المتوقفة.

وابان العقيد القرني انه بفضل الله تم احتواء الحادث ومنع انتشاره مع الاستمرار في عمليات المكافحة مع ارتفاع في نسب السيطرة حتى تمت السيطرة الكاملة على الحادث في تمام الساعة 18:40.

واشار انه تم ابقاء عدد من الفرق بالموقع للقيام بعمليات التبريد والتمشيط ومراقبة الموقع.

واختتم العقيد القرني تصريحة بانه لم تسجل ولله الحمد إصابات او وفيات بالحادث مشيداً بتعاون المواطنين وكافة الجهات الحكومية التي شاركة بالحادث وان اجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة اسباب الحادث.

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