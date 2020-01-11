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  3. بالفيديو..مدربة كمال أجسام تعدد فوائد رفع الأثقال: تزيد من هرمون السعادة

بالفيديو..مدربة كمال أجسام تعدد فوائد رفع الأثقال: تزيد من هرمون السعادة

بالفيديو..مدربة كمال أجسام تعدد فوائد رفع الأثقال: تزيد من هرمون السعادة
ماجد محمد(صدى):

أكدت مدربة كمال الأجسام هديل المالكي، مدربة، أن رفع الأثقال ليس حكرًا على الرجال، نافية كونها رياضة تسبب التضخم العضلي للنساء.

وأوضحت المالكي، أن رياضة كمال الأجسام، لا تسبب أي ضرر جسدي للمرأة في حال قيامها بالتمارين بطريقة صحيحة، واختيارها الوزن المناسب، والاعتماد على التغذية السليمة.

وعددت فوائد رياضة رفع الأثقال التي ترفع معدل الكتلة العضلية في الجسم؛ وترفع معدل حرق الدهون، إضافة إلى رفع هرمون السعادة، والوقاية من الأمراض.


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