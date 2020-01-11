مورينيو للاعبيه قبيل مواجهة ليفربول: «أبقوا في المنزل»

طلال الغامدي(صدى):

طالب جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، لاعبيه، قبل مواجهة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المقررة اليوم السبت، بالبقاء في منازلهم في حال عدم ثقتهم في قدرتهم على الفوز.

وتأتي تصريحات مورينيو، تزامنا مع غياب هداف الفريق هاري كين، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تحتاج لخضوعه لجراحة، إضافة إلى غياب ثنائي الوسط موسى سيسوكو وتانجاي ندومبلي، والحارس هوجو لوريس الغائب عن الملاعب منذ فترة طويلة بعد خضوعه لجراحة في المرفق.

يذكر أن ليفربول انتصر 19 مرة وتعادل مرة واحدة في 20 مباراة حتى الآن ويتصدر الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه.

فيما انتصر توتنهام مرة واحدة في اخر أربع مباريات بالدوري بعد بداية جيدة مع مورينيو.