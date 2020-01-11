بالفيديو.. طالب يقتل معلمته متأثرا بلعبة فيديو عنيفة 

مكسيكو(صدى):

أطلق طالب النار على معلمته وعلى خمسة من زملائه مما أدي إلي مصرع معلمته وإصابة زملائه، واتضح أن ما فعله نتيجة تأثر بلعبة فيديو عنيفة، وفقا لما ذكره المحققون.

وتفصيلا، قام طالب بإطلاق النار من خلال مسدسين في مدرسة خاصة في المكسيك؛ مما نتج عنه مقتل معلمته وإصابة خمسة تلاميذ، بينهم فتاتان في السابعة والثامنة من العمر.

هناك شكوكًا بأن الصبي قد تأثر بلعبة الفيديو Natural Selection، حيث يقوم فيها المارينز الفضائيون بإطلاق النار على الفضائيين.

وظهر الصبي في مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة وهو يرتدي قميصًا من لعبة الفيديو Natural Selection، حيث أن الصبي طلب من معلمته الإذن للذهاب إلى الحمام، وهناك غير ملابسه، وتفاجأ الجميع به يلوح بمسدسين، وعندما سألته المعلمة عما يفعله قام الصبي بإطلاق النار عليها، وعلى تلاميذ آخرين، ثم قتل نفسه.