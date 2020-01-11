وظائف شاغرة في شركة «باك كير»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة باك كير، عن توفر وظائف شاغرة (للرجال) لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل في المدن التالية (الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، والقصيم)، بمسمى (موظف مبيعات).

وفي السياق نفسه، اشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة فما فوق، خبرة سنة في المبيعات، تحمل ضغوط العمل، الجدية بالعمل، على استعداد للتدريب وتحمل مسؤولية المعرض، العمل على فترتين، يومان إجازة أسبوعية.

وأوضحت أن الراتب (5,000 ريال)؛ بينما التقديم مُتاح حالياً وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ حيث تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد): [email protected]