بالفيديو والصور.. مشهورة « سناب شات » : لولاكم ما ارتديت « السوليتير »

خالد الظفيري(صدى):

أثارت مشهورة ” سناب شات ” وخبيرة التجميل، الكويتية جمال النجادة، الجدل بعد كشفها عن حصيلة دخلها من متابعيها عبر حسابها على ” سناب شات ”

وشكرت جمال النجادة، متابعيها بعد أن تمكنت من شراء يخت بقيمة نصف مليون دينار، وشيدت مسكنها الخاص على أرض قيمتها مليون دينار وتكلف البناء والتأثيث نحو مليوني دينار.

وقالت مشهورة سناب شات: ” لولاكم ما أرتديت السوليتير “؛ ليؤكد عدد من المتابعين صدمتهم من الأرقام الخيالية التي ذكرتها خبيرة التجميل في المقطع عن حصيلة أرباحها من قناتها الشخصية والإعلانات.

وفي السياق نفسه، أضافت خبيرة التجميل: ” معقوله !! هالمبالغ من اعلانات !! مستحيييل والله لو هي تعلن من الثمانينات ماحصلت هالملايين “.