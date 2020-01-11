جمال عارف: ‏مرابط وبيتروس عندهم حصانة من الحكام

نواف السالم(صدى):

انتقد الناقد الرياضي، جمال عارف، أداء لاعبي نادي النصر، المغربي نور الدين مرابط، والبرازيلي بيتروس ماتيوس، في لقاء الفريق أمام نادي الاتحاد، مساء أمس الجمعة؛ ضمن مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جمال عارف، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، ساخرًا: ” مرابط وبيتروس عندهم حصانة من الحكام.. دعس من مرابط على قدم حمدان وضرب وتحايل وتمثيل واعتراضات من بيتروس !! “.

وكان نادي الاتحاد، قد تعادل أمام النصر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما؛ ليتصدر النصر جدول ترتيب الدوري بـ30 نقطة؛ بينما يأتي نادي العميد في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.